Van zware chemo tot olympisch goud: snowboarder Max Parrot triomfeert in slopestyle met quasi perfecte run

Snowboarder Max Parrot heeft maandag op de Olympische Winterspelen in Peking het goud veroverd in de slopestyle-competitie.

De 27-jarige Canadees, die zondag in de kwalificaties pas met de tiende score doorstootte, zette in zijn tweede van drie finaleruns de beste score neer: 90.96. Parrot bleef de Chinees Su Yiming (88.70), de beste in de kwalificaties, en zijn landgenoot Mark McMorris (88.53) voor. De Amerikaanse titelverdediger Redmond Gerard moest vrede nemen met de vierde stek (83.25).

Parrot eindigde op de Spelen van 2018 als tweede in de slopestyle. Een jaar later werd bij de Canadees kanker vastgesteld. Hij had een Hodgkinlymfoom. Dat is een type kanker dat begint in het lymfestelsel en ontstaat doordat een afwijkende lymfekliercel abnormaal groeit. Parrot onderging zes maanden lang chemotherapie, met succes. Twee maanden na zijn genezing won hij goud in de bigair op de big air tijdens de X Games in Oslo.

De Noor Marcus Kleveland, de wereldkampioen in de slopestyle, kon zich zondag niet kwalificeren voor de finaleruns. De 22-jarige Kleveland kwam in de kwalificaties niet verder dan de veertiende plaats, en alleen de beste twaalf snowboarders gingen door naar de medaillestrijd.