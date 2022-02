Titelverdedigster Shiffrin maakt zeldzame fout op olympische reuzenslalom

De Amerikaanse Mikaela Shiffrin, de regerende olympische kampioene op de reuzenslalom en een van de topfavorieten voor het goud, is maandag op de Olympische Spelen in Peking uitgeschakeld na de eerste run. De Zweedse Sara Hector staat aan kop.

Shiffrin ging al snel na de start in de fout, net als een andere favoriete, de Italiaanse Marta Bassino. De 26-jarige Amerikaanse, vicewereldkampioene van de discipline in 2021, stopte kort langs de piste alvorens af te dalen naar de finish. Ze zette geen resultaat op de tabellen.

De drievoudige winnares van de algemene wereldbeker was sinds 23 januari 2018 niet meer uitgeschakeld in een reuzenslalom. Het is ook de eerste keer in drie olympische optredens (2014, 2018, 2022) dat ze de finish van een olympische wedstrijd niet haalt. Ze heeft twee olympische gouden medailles (slalom in 2014, ruezenslalom in 2018) en een zilveren plak (combiné in 2018) op de teller. In Peking plant ze om aan alle individuele wedstrijden deel te nemen.

Shiffrin sprak achteraf over “een grote ontgoocheling”. “Ik voelde dat ik echt pushte in die bochten. Het is moeilijk om te weten hoe het de rest van de run zou zijn gegaan ... de dag was eigenlijk voorbij voordat hij zelfs maar begon.” Shiffrin is van plan om op deze Spelen deel te nemen aan alle vijf de vrouwenevenementen en zal woensdag in haar favoriete discipline, de slalom, racen. “Ik ga hier niet over huilen, want dat is gewoon energieverspilling”, voegde ze eraan toe. ”Mijn beste kans voor de volgende races is om vooruit te kijken, om me opnieuw te concentreren en ik heb het gevoel dat dit gaat lukken. Zoals je kunt zien kan er van alles gebeuren en het gebeurt heel, heel snel. De omstandigheden zijn ongelooflijk, maar er worden geen cadeau’s uitgedeeld en ik neem niks als vanzelfsprekend.”

Snelste tijd voor Hector

Sara Hector trok het zich allemaal niet aan en klokte de beste tijd in 57.56, voor de Oostenrijkse Katharina Truppe (57.86; +0.30) en de Italiaanse Federica Brignone (57.86; +0.30). De Slovaakse Petra Vlhova, die de algemene wereldbeker afgelopen seizoen won, eindigde als dertiende (59.34; +1.78).

De tweede run volgt later vandaag/maandag (omstreeks 7u30 Belgische tijd).