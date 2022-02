Peng Shuai had ontmoeting met IOC-voorzitter Thomas Bach en sprak met L’Equipe: “Ik was nooit verdwenen”

De Chinese tennisspeelster Peng Shuai heeft zaterdag tijdens de Olympische Winterspelen in Peking een ontmoeting gehad met de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), Thomas Bach. Dat heeft zij gezegd in een interview met de Franse sportkrant L’Equipe dat in de nacht van zondag op maandag online is gepubliceerd.

“Tijdens een diner, dat zaterdag plaatsvond, hebben we veel kunnen praten en een aangename uitwisseling gehad”, laat de tennisspeelster optekenen, die ook laat weten een punt achter haar loopbaan te zetten. “Hij vroeg me of ik eraan dacht om terug te keren naar de competitie, wat mijn plannen waren en wat ik dacht te gaan doen.”

Peng Shuai, die twee journalisten van L’Equipe ontmoette in een hotel in de olympische bubbel, zei ook dat ze “nooit verdwenen” was. “Dat was een misverstand. Ik bedank iedereen die ongerust over mij was, maar ik snap niet goed waarom. Veel mensen, zoals mijn vrienden en het IOC, stuurden me berichten. Het was vrij onmogelijk om zoveel berichten te beantwoorden. Maar met mijn goede vrienden bleef ik altijd in nauw contact, ik sprak met hen, beantwoordde hun e-mails. Ik sprak ook met de WTA. Mijn leven is zoals het moet zijn: niks speciaal.”

De 36-jarige Peng Shuai beschuldigde begin november de vroegere vicepremier Zhang Gaoli ervan haar te hebben gedwongen tot seks. Kort na die beschuldiging werd haar bericht op het sociale medium Weibo verwijderd en ze leek van de aardbodem verdwenen. “Ik wil niet dat die post nog verkeerd geïnterpreteerd wordt. Ik zou willen dat het mediacircus nu stopt.”

De zaak zorgde voor heel wat beroering en onder meer de WTA besliste voorlopig geen toernooien meer in China te houden. Uiteindelijk dook Peng Shuai weer op tijdens een videocall met Thomas Bach. Daarna had ze het in een interview over een “misverstand”, al legde ze die verklaring volgens mensenrechtenorganisaties waarschijnlijk af onder druk. Ook het interview met L’Équipe was onder bepaalde voorwaarden. Ze antwoordde enkel in het Chinees en moest op voorhand de vragen kennen.