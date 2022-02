Meer dan 800 extra plaatsen komen erbij in Belgische gevangenissen

In 2022 en 2023 zullen meer dan 800 extra plaatsen gecreëerd worden in de Belgische gevangenissen, transitiehuizen en detentiehuizen, waarvan minstens 300 in de gevangenissen van Sint-Gillis en Dendermonde. Dat meldt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) maandag. De plekken komen bovenop de 720 plaatsen die deze legislatuur voorzien zijn in detentiehuizen voor het uitvoeren van korte straffen.

De capaciteit van de Belgische gevangenissen zal “dit jaar en in 2023 ook structureel worden uitgebreid”, klinkt het in een persbericht. De gevangenissen van Haren-Brussel (goed voor 1.190 plaatsen) en Dendermonde (444 plaatsen) treden binnenkort in werking. Er komen ook 70 extra plaatsen in transitiehuizen. In totaal worden dit jaar 452 plaatsen gecreëerd.

De gevangenissen van Haren-Brussel en Dendermonde zijn voorzien als vervangers van de bestaande gevangenissen van Sint-Gillis, Vorst, Berkendael en Dendermonde. “Om op korte termijn extra capaciteit te voorzien” besliste minister Van Quickenborne in overleg met staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Mathieu Michel (MR) echter om de gevangenis van Sint-Gillis nog drie jaar en de oude gevangenis van Dendermonde nog vijf jaar gedeeltelijk te blijven benutten. Zo zullen respectievelijk 200 en 100 plaatsen behouden worden.

De gevangenis van Ieper, die dit jaar nog zal sluiten voor renovatie en uitbreiding, zal bij de heropening in 2023 dan weer 56 extra plaatsen tellen. In 2025 wordt de gevangenis van Antwerpen vervangen worden door een nieuwe. In 2026 openen de gevangenissen van Vresse (goed voor 280 plaatsen) en Leopoldsburg (312 plaatsen).

“De overbevolking in onze gevangenissen is een oud zeer. De druk op de gevangenissen nam bovendien recent nog meer toe door onder meer het SKY-ECC dossier waarbij meer dan 500 personen gearresteerd zijn en 240 verdachten extra in voorhechtenis zitten”, stelt Van Quickenborne. Bovendien brengen de coronacrisis en de bijhorende quarantainemaatregelen moeilijke werkomstandigheden voor het gevangenispersoneel met zich mee. In de Nederlandstalige gevangenissen van ons land werd in januari nog gestaakt. In principe is er in de 35 penitentiaire instellingen in ons land maar plaats voor ruim 9.500 gedetineerden, maar op dit moment tellen ze er 10.700.