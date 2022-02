Vrouw overleeft twee dagen in vrieskou op luchtmatras op groot meer

Na twee dagen op een luchtmatras in de vrieskou is een Amerikaanse vrouw gered kunnen worden van een groot meer in Oklahoma. Ze was er slecht aan toe, zeggen de hulpdiensten, maar ze lijkt het wel te gaan overleven.

Het waren twee machinisten in een trein die de vrouw donderdag gespot hadden op het Texoma-meer in Oklahoma. Ze dreef rond op een luchtmatras, terwijl vriestemperaturen opgetekend werden. Zij belden de hulpdiensten, waarna zij zelf uitstapten en langs de treinsporen stapten om in de buurt van de vrouw te geraken. Ze konden haar uiteindelijk redden.

De vrouw - die Connie zei te heten - had de luchtmatras gebruikt als vlot om van een schip op een andere te geraken, zo bleek. Ze vertelde dat ze twee dagen lang op dat matras had rondgedreven, en dat was ook aan haar te zien. Haar handen lagen open en bloedden van de kou, ze had moeite met stappen en vertoonde tekenen van onderkoeling. De crewleden van de trein slaagden er toch in om haar snel op te warmen, waarna ze naar het ziekenhuis gebracht kon worden. De verwachting is dat ze volledig zal herstellen.