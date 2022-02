Nog gemiddeld 347 ziekenhuisopnames per dag afgelopen week, daling van besmettingen zet zich door

De voorbije week zijn er dagelijks gemiddeld 347 patiënten opgenomen in het ziekenhuis vanwege het coronavirus. Op dit moment liggen zo nog 4.130 patiënten in het ziekenhuis, op de afdelingen intensieve zorg gaat het om 430 patiënten. Dat blijkt maandag uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

In de week van 28 januari tot en met 3 februari werden dagelijks gemiddeld 31.548 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is een daling met 37 procent ten opzichte van de zeven dagen ervoor. In dezelfde periode werden in totaal 614.832 tests uitgevoerd. Daarvan bleek 41,6 procent positief.