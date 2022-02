Sportclubs en cultuurverenigingen vragen duidelijkheid over vergoedingen, anders dreigt leegloop

Er moet snel duidelijkheid komen over de fiscale behandeling van verenigingswerk, anders dreigt een leegloop van trainers, scheidsrechters, regisseurs en choreografen, en zoeken verenigingen hun toevlucht tot zwartwerk. Dat zeggen de Vlaamse Sportfederatie, de koepel van de verschillende sportfederaties in Vlaanderen, en De Federatie, die sociale en culturele verenigingen vertegenwoordigt, in een gezamenlijke oproep.

Sinds 2018 konden mensen die in hun vrije tijd als verenigingswerkers aan de slag gingen, bijvoorbeeld in sportclubs, tot 6.000 euro per jaar onbelast bijverdienen. De regeling deed het aantal verenigingswerkers fors toenemen, van 5.800 in 2018 tot 16.000 in 2020. Maar in april 2020 vernietigde het Grondwettelijk Hof de zogenaamde bijkluswet, omdat het die discriminerend vond.

Tussentijdse regeling

Er kwam een tussentijdse regeling voor 2021, waarbij verenigingen toch hogere fiscale lasten moesten dragen. Sindsdien zijn de cijfers van het aantal verenigingswerkers in vrije val: terwijl het er eind 2020 nog 10.000 waren, ging het begin vorig jaar om amper 2.400 mensen.

Eind november raakte de federale regering het eens over een nieuw definitief kader vanaf 1 januari 2022. Verenigingswerkers mogen in de sportsector tot 450 uur en in de socioculturele sector tot 300 uur per jaar bijverdienen aan een verminderd belastingtarief van 10 procent.

Niet officieel goedgekeurd

Intussen is de regeling echter nog steeds niet officieel goedgekeurd, en dat leidt tot onzekerheid bij de verenigingen, die niet weten of ze nu extra belastingen moeten betalen op de vergoedingen aan hun medewerkers. Op fiscaal vlak wachten de verenigingen op een advies van de Raad van State, op vlak van arbeidsrecht moet de huidige wetgeving nog worden geamendeerd, iets wat nog niet op de agenda van de Kamer staat.

“Als de voorgestelde regeling van 10 procent fiscale lasten niet standhoudt, vallen verenigingen de facto terug op de bestaande regeling die minimaal 30 procent fiscale bijdragen van de clubs eist op vergoedingen voor verenigingswerkers”, licht Robin Ramakers van de Vlaamse Sportfederatie toe. “Dat zou onhoudbaar zijn voor de clubs, die nu al financieel zwaar getroffen zijn door de coronapandemie. Daarom lanceren wij een heel dringende oproep om de nieuwe regeling sluitend te maken en de clubs te helpen in deze moeilijke tijden.”

Leegloop dreigt

Door de onduidelijkheid vrezen de verenigingen een leegloop van onder anderen trainers, scheidsrechters, juryleden, dirigenten, regisseurs en choreografen. Sommige verenigingen zouden er ook voor kunnen kiezen om hun medewerkers in het zwart te betalen. Het verhogen van het lidgeld zien ze namelijk niet zitten, zeggen de Vlaamse Sportfederatie en De Federatie.

De Vlaamse Sportfederatie vertegenwoordigt 66 federaties die alles samen ongeveer 20.000 clubs tellen. De Federatie is de spreekbuis van zowat 25.000 verenigingen in de sociale en culturele sector.