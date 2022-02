PSG blaast landskampioen Lille helemaal weg: Lionel Messi scoort eindelijk nog eens in Ligue 1

Op de 23e speeldag in de Ligue 1 werd regerend landskampioen Rijsel, met Amadou Onana 90 minuten in de basis, zondagavond op eigen terrein met 1-5 in de pan gehakt door Paris Saint-German, dat dit seizoen onbedreigd op de titel afstevent. Bij de rust was het 1-3. Lionel Messi scoorde in zijn 13de competitiematch voor PSG pas zijn tweede goal in de Ligue 1.