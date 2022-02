Ferm Gerdingen houdt appelbabbelbak

Een appelbabbel zet de tijd even stil, stress uit en verbinding aan, even rust in je hoofd en een sociale shot energie.De appelbabbelbak is een warm feest van samen babbelen en geven, voor een beetje meer geluk in donkere dagen.Bij de hotspot van Ferm Gerdingen werd veel gebabbeld onder het genot van heerlijke appelbeignets en appelcake.Wij hopen van deze appelbabbel op 6 februari een jaarlijkse traditie te maken.