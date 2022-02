Pastoor zegent kindjes

De Pastorale Eenheid Heilige Maria Magdalena nodigde gezinnen met een kindje gedoopt in 2021, op zaterdag 5 februari uitgenodigd voor een zegening in de kerk.

De kerk was voor de gelegenheid mooi versierd met knutselwerkjes van de kinderen van de lagere school. Het was geen gezamenlijke viering maar een ontmoetingsmoment waarbij de sfeer van Lichtmis werd opgeroepen met een mooie voorstelling op de schermen in de kerk. Pastoor Tony en diaken Jos zorgden voor een dankgebed en een zegenmoment. Tot slot ontvingen de ouders nog een gewijde kaars en een mooi aandenken vanwege het Pastoraal Team.