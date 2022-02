Oyen en Thorstvedt zetten Genk op weg naar makkelijke thuiszege

KRC Genk klom zondagavond via een makkelijke zege tegen Zulte Waregem (2-0) op naar de achtste plaats. Een frivole Oyen deed Govea in eigen doel scoren, Thorstvedt haalde de schaapjes vlak na rust al op het droge.

ONZE PUNTEN. Thorstvedt drukte meteen zijn stempel, Hrosovsky vrat weer kilometers

Bernd Storck hield woord: hij roteerde voluit en liet de vermoeide internationals Ito, Bongonda en Arteaga op de bank. Preciado en McKenzie haalden zelfs de 20-koppige selectie niet. Bij Zulte Waregem gaf Coach Timmy Simons ‘verloren zoon’ Govea meteen een basisplaats, voor de revaliderende Jelle Vossen kwam de match op het veld van zijn ex-ploeg nog net te vroeg.

Goal Onuachu afgekeurd

Op een doorregende grasmat had de thuisploeg even tijd nodig om de juiste versnelling te vinden. Maar telkens het baltempo de hoogte in ging, werd het warm voor Bossut. Nog voor het kwartier moest de bezoekende doelman zich al gewonnen geven. Seck ging onder een hoge voorzet van een offensief sterke Jukleröd door, waarop Onuachu van dichtbij mocht binnentrappen. Scheidsrechter Vergoote had toen echter al gefloten voor een vederlichte duwfout van de Gouden Schoen. Een dubieuze beslissing, zeker gezien de algemene lijn die een permissieve Vergoote aanhield.

© BELGA

Oyen breekt de ban

De afgekeurde goal leek Genk even de wind uit de zeilen te nemen, toch trok de thuisploeg met een verdiende voorsprong de rust in. Met dank aan publiekslieveling Luca Oyen. Pechvogel Onuachu kopte eerst nog een hoekschop van de beloftevolle tiener tegen de paal, om even later maar net voorlangs te besluiten. Maar een volgende scherpe voorzet van Oyen werd wel tegen de (eigen) netten geduwd door een glijdende Govea (1-0).

Thorstvedt verdubbelt score

Geen twee minuten na de rust viel de wedstrijd al in een beslissende plooi. Thorstvedt strafte te laks verdedigen af met een trap uit de tweede lijn, die ook doelman Bossut verraste: 2-0.

© BELGA

Die tweede treffer was nefast voor zowel het tempo als de spankracht van een verwaterende wedstrijd. Zulte Waregem mocht nu wel een woordje meespreken maar Vandevoordt concreet bedreigen zat er pas in de slotfase in: Gano werd echter in extremis afgeblokt. Genk drong zelf niet verder aan, het was eerder krachten sparen voor de match van woensdag in Leuven. De verkleumde thuisfans moesten zich opwarmen aan het debuut van Ouattara en een experiment van coach Storck, die na de vervanging van Onuachu Thorstvedt uitspeelde als diepste spits.

De verdiende thuiszege kwam niet meer in het gedrang, KRC Genk wipt met nog twee wedstrijden tegoed naar de achtste plaats.

KRC GENK: Vandevoordt – Munoz, Cuesta, Lucumi, Jukleröd – Heynen, Hrosovsky, Thorstvedt – Paintsil, Bongonda, Oyen.

ZULTE WAREGEM: Bossut – Cools, Derijck, Humphreys, De Bock – Hubert, Seck - Kutesa, Govea, Dompé - Gano.

Vervangingen: 63’ Kutsa en Govea door De Neve en Vigen, 66’ Paintsil door Ito, 75’ Onuachu en Oyen door Bongonda en Ouattara, Hubert door Fadera.

Doelpunten: 36’ Govea (owngoal) 1-0, 47’ Thorstvedt 2-0.

Gele kaarten: 52’ Munoz (trekfout), 58’ Hubert (opzettelijke fout), 62’ Cools (trap op enkels), 87’ Ouattara (gevaarlijke tackle).

Scheidsrechter: Vergoote.

Toeschouwers: 10.012.