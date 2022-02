Toon Ceyssens ging met Lommel winnen in Gent. — © Dick Demey

Na de verrassende nederlaag vorige week - thuis tegen Brussels - zorgde Lommel met winst in Gent dat het toch aan de leiding blijft in Top Divisie 1. Tongeren pakte overtuigend de winst tegen Geel. Veel spanning in landelijke waar drie matchen op verlengingen uitdraaiden.