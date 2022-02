Leerlingen van De TalenTuin toveren speelbos om tot gedichtenbos

De kleinste kleuters werkten rond het gedicht ‘Vogels voeren’ van Nannie Kuiper. Ze voegden de daad meteen bij het woord en knutselden heerlijke zadenrolletjes en kleurrijke kleivogeltjes. De oudste kleuters brachten samen met Pigmentus de tovenaar het gedicht ‘Groen’ van Rian Visser tot leven. Ze gingen in de weer met scharen, verfborstels en heel veel kleuren en toverden zo de vrolijkste dieren in het speelbos. De leerlingen van de eerste graad vonden hun inspiratie in het gedicht ‘Lijmen’ van Joke van Leeuwen en creëerden de meest fantastische dieren. Ooit gehoord van een nijlvogel, een uileeuw of een dolcheetah? Over een gekke beestenboel gesproken! De creatievelingen van de tweede graad gingen de multiculturele toer op en lieten zich leiden door het gedicht ‘Werelden’ om hun eigen landschappen te knutselen. Geen woestijn te groot, geen berg te hoog, geen grot te donker en geen zee te diep voor DAL 3 en 4. En de leerlingen van de derde graad, ten slotte, toonden zich ware woordkunstenaars met hun zelf verzonnen haiku’s en natuurgedichten. Hun poëzie kreeg een mooi plaatsje in de PoeTree. Het TalenTuin-bos werd dus voor heel even een Gedichtenbos.