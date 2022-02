Calluna houdt opnieuw afhaaldag voor Ter Heide

Het MTB-team Calluna heeft zich tot doel gesteld het elektrisch rolstoelfietsenpark van Ter Heide te vernieuwen. Dat is een werk van lange adem en ieder jaar zorgen een aantal acties voor enkele nieuwe fietsen, die elk zo’n 8.000 euro kosten. Omdat een pastafestijn vorig jaar niet mogelijk was om de gekende reden, schakelde het team toen over op een afhaaldag, niet alleen van pasta, maar ook van een bijpassend wijntje. Meer dan 600 lekkerbekken haalden een portie af. Een reden om dit jaar dezelfde formule te hanteren. Dit jaar zijn er diverse soorten spaghetti, maar ook cannelloni en lasagne in de aanbieding en uiteraard een bijpassend lekker Italiaans wijntje om er in je eigen bubbel gezellig van te genieten.De afhaaldag is op 19 februari en de bestellingen kunnen geplaatst worden tot en met 13 februari (via de website van Ter Heide: www.terheide.be).