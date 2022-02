Dienstencentrum Ter Hooie bestaat 25 jaar

‘Alle werkelijk leven is ontmoeten’, is de titel van de brochure die bij die gelegenheid gepubliceerd wordt. Over een zestigtal bladzijden wordt in vogelvlucht de geschiedenis geschetst van de enkse dienstencentra voor senioren, van het allereerste dat in 1986 in de Rustlaan in Kolderbos in gebruik werd genomen – later De Hazelaar genoemd – en het centrale dienstencentrum Ter Hooie, ingewijd in februari 1997 (foto), tot het meest recente dat in 2011 in gebruik werd genomen, De Steymer langs de André Dumontlaan in Oud-Waterschei. Intussen zagen ook De Schalm en de Halm het levenslicht in 2000 en 2001. De rijkelijk geïllustreerde brochure is te koop voor 4 euro aan de balies van de dienstencentra.Wat zijn dienstencentra voor senioren? Het zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten, waar samen geleefd en gegeten wordt, waar verhalen gedeeld worden. Vrijwilligers en beroepsmensen zetten er hun beste beentje voor. Bezoekers worden er geïnformeerd over hun rechten, ouderen worden gevormd, creativiteit doet mooie dingen ontstaan. Er wordt troost gegeven en er ontstaan vriendschappen, eenzaamheid wordt doorbroken en solidariteit is er een werkwoord, zeker gedurende de voorbije coronajaren.Het zilveren jubileum van het moedercentrum Ter Hooi wordt gevierd met een academische zitting op donderdag 10 februari om 13.30. Gepresenteerd door Jos Roofthooft hoor je daar tal van verhalen uit het verleden maar ook de plannen voor de toekomst. Die zitting is digitaal. Je kan ze bijwonen door donderdag in te loggen op de link: www.genk.be/25jaarterhooie