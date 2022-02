Berwijn in Moelingen flirt met alarmpeil: brandweer komt zandzakjes leggen

In Moelingen benaderde de Berwijn zondagavond het alarmpeil door de hevige regenval. De brandweer Oost-Limburg kwam ter plaatse om zandzakjes te leggen. “De komende uren wordt het nog afwachten, maar we verwachten geen grote overstromingen”, zegt burgemeester Joris Gaens.

Door de zware regenval zondag bleef het waterpeil van de Berwijn maar stijgen, tot die zondagavond flirtte met het alarmpeil. Rond 22.30 uur was de rivier op de Driesch al lichtjes buiten haar oevers getreden en stond ook de Bijstraat al blank. “De brandweer heeft daar zandzakjes gelegd om het water tegen te houden”, zegt Voerens burgemeester Joris Gaens. “Op verschillende plaatsen liggen al preventief zandzakjes, en vanuit Genk is er nog een container gekomen voor als dat nodig mocht zijn.”

“Aanvankelijk bereikte het waterpeil volgens de voorspellingen haar piek om 20.30 uur, maar uiteindelijk is die nog verschoven. De komende uren wordt nog afwachten. Ofwel gaat de Berwijn net over het alarmpeil, ofwel net niet. We verwachten alleszins geen grote overstromingen zoals op 14 juli vorig jaar. En na middernacht zal het waterpeil wellicht langzaam beginnen dalen.” Tot die tijd volgt de brandweer Oost-Limburg de situatie op de voet op, al leek die laat op de avond te stabiliseren.

In Ottograeven vlakbij het politiekantoor in Sint-Martens-Voeren stond er door de hevige regenbuien ook water op de weg. nm/siol

In de Bijstraat trad de Berwijn buiten haar oevers. — © Tom Palmaers