Delen van Riemst zitten uur zonder stroom

De stroompanne deed zich voor in de deelgemeente Zichen-Zussen-Bolder en een groot deel van Riemst-centrum, onder meer in en rond de woonwijk Krinkelsgracht, de Toekomststraat en de Visésteenweg. Heel wat inwoners zaten er zondagavond een tijdje zonder stroom. Dat kwam door problemen met het middenspanningsnet. Wellicht waren ze het gevolg van een blikseminslag tijdens het hevige onweer dat zondagavond boven Riemst woedde. De panne ontstond rond 20.10 uur en duurde ruim een uur. Om 21.15 uur meldde Fluvius dat de stroomonderbreking opgelost was. (eva)