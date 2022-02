Het kletsnatte weer was spelbreker in DH Jeuk-Meeuwen, Opglabbeek A-Gravelo en Gruitrode-‘s Herenelderen A. Alle thuisploegen scoorden een driepunter. Louwel won na drie nederlagen op rij nu wel van Landen (2-1). Vlijtingen (2-0 tegen Boorsem) won voor de eerste keer in 2022. Rode lantaarn Henis mocht onder de nieuwe coach Youri Lievens (foto) voor de tweede maal dit seizoen juichen: 4-2 tegen Elen. (matr)