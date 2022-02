Stormweer maakt Nederlands kampioenschap ‘tegenwindfietsen’ extra zwaar

De zevende editie van het NK Tegenwindfietsen telde 325 deelnemers, verdeeld over 25 ploegen en 225 individuen. Dat deden ze op gewone fietsen zonder versnellingen.

“Het is echt heel beestachtig weer. Door de harde wind is het de koudste editie”, zegt organisator Robrecht Stoekenbroek. Volgens hem is deze stormachtige en natte editie vergelijkbaar met de race in 2020, tijdens storm Ciara.

© arie kievit

© BELGAIMAGE

Zondag om 08.00 uur klonk het startschot voor de eerste deelnemers. Tot 10.30 uur raceten de individuen over de 8,5 kilometer lange Oosterscheldekering in Zeeland. De teams stonden tot 11.45 uur op de trappers om de regen en windstoten te weerstaan.

Winnaar werd de 25-jarige Jurjun van der Velde uit Leiden, student geneesmiddelonderzoek. Met zijn tijd van 20 minuten en 22 seconden finishte hij 26 seconden sneller dan de nummer 2 en winnaar van de afgelopen twee edities Max de Jong. Bij de dames won Lisa Scheenaard uit Eindhoven in 22.53 minuten.

Door de hevige wind werden verschillende deelnemers letterlijk van hun fiets geblazen maar zwaar gewonden vielen er niet.