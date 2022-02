Dit was het voetbalweekend in tweede provinciale A

Hechtel(2-0 tegen Grote Heide) en Park (1-4 in Anadol) lijken de enige overgebleven titelkandidaten, nadat RC Peer (1-1 bij THES B na penaltygoal van Wim Mennes, foto) weer niet kon winnen. Lindelhoeven (0-3 in Halen), H.-Zolder (2-4 in Hamont) en Leopoldsburg (4-1 tegen Stal) scoren, net als Park, een perfect rapport in 2022. Turkse (2-2 in Reppel) loopt één punt in op Paal-Tervant, dat nog drie inhaalduels speelt. Voor Grote Heide en Halen is het hopen op een mirakel. (gsb)