Dit was het voetbalweekend in eerste provinciale

Schoonbeek-Beverst riep leider Bree-Beek tot de orde, maar Torpedo ging fors onderuit tegen Bregel en laat zo de kans liggen om zich bij de tenoren te nestelen. Achel (zege in Maasmechelen) klimt op naar de derde plaats en ook Zonhoven (zege tegen Herderen-Millen) schuift iets dichter. Onderaan haalde Herkol fors uit in Alken en loopt zo verder weg van de laatste twee. In de periodestand komen Bregel en Zonhoven (één match minder gespeeld) op gelijke hoogte van Torpedo.