Opnieuw Navy Seal overleden tijdens ‘hell week’: hoe elitesoldaten onmenselijke proeven moeten doorstaan

Een Navy Seal in opleiding voor een Amerikaanse speciale eenheid is gestorven tijdens ‘hell week’. Dat is de zwaarste opleidingsweek die er bestaat binnen het leger. Een andere kandidaat ligt gewond in het ziekenhuis. Het is lang niet de eerste keer dat het misgaat tijdens die opleiding, waarbij militairen tot het uiterste worden gedreven met haast onmenselijk zware fysieke proeven.