Sebastian Vettel grijpt naast eindzege Race of Champions, Sebastien Loeb wint

Viervoudig F1-kampioen Sebastian Vettel is er niet in geslaagd om de ‘Race of Champions’ te winnen. Vettel moest in de finale zijn meerdere erkennen in negenvoudig rallykampioen Sebastien Loeb.

Na de landencompetitie gisteren vond vandaag in Zweden de individuele competitie plaats in de Race of Champions. Daarbij heel wat bekende namen zoals Helio Castro Neves, Jimmy Johnson, Colton Herta, David Coulthard en Mick Schumacher.

Die laatste trad in voetsporen van zijn vader die eveneens meermaals deelnam aan de Race of Champions en wist te zegevieren. Mick Schumacher sneuvelde op de sneeuw en het ijs echter al in de eerste ronde. Landgenoot Sebastian Vettel, die in het verleden de landencompetitie samen met Michael Schumacher zes keer op rij wist te winnen, raakte wel een heel stuk verder.

In de halve finale haalde Sebastien Vettel het van Tom Kristensen en zo mocht hij het in de finale opnemen tegen niemand minder dan negenvoudig rallykampioen Sebastien Loeb.

Als rallypiloot heeft Loeb uiteraard ervaring op racen op ijs en sneeuw, iets waarop Vettel hoegenaamd zo goed als geen ervaring had. Toch slaagde ook Vettel erin om zijn mannetje te staan. In de eerste heat moest hij echter zijn meerdere erkennen nadat hij de sneeuwmuur raakte en ook in de tweede heat was Loeb de snelste.

In de derde heat ging Loeb in de fout terwijl hij op weg leek naar de eindzege, hij knalde immers in de muur waardoor er een vierde heat kwam. Vettel leek daarin lange tijd de snelste maar helemaal aan het einde van het rondje ging Loeb alsnog voorbij aan Vettel en daardoor won de negenvoudig rallykampioen voor de vierde keer de Race of Champions.

(F1journaal.be)