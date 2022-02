Eén maand na gasexplosie in Turnhout: “De omvang van de ramp dringt maar niet door”

Turnhout

Exact een maand na de gasexplosie in de Turnhoutse Boerenkrijglaan verzamelt een gespecialiseerde firma de persoonlijke bezittingen van de getroffen bewoners. De ruïne van het appartementsgebouw is een tastbaar bewijs van de ramp, maar achter de gevels in de wijk van Campus Blairon gaat nog flink wat mentaal leed schuil. “Soms is iets kleins een trigger om het drama weer helemaal op te rakelen.”