Grote brand in centrum van Parijs

In het centrum van Parijs is zaterdagavond een grote brand uitgebroken, nabij het Musée d’Orsay. Dat melden Franse media.

Volgens de zender BFMTV staat een gebouw in het zevende arrondissement in brand, in een straat parallel aan de Seine die door de stad stroomt.

De brandweer is ter plaatse. Er is nog geen informatie over eventuele slachtoffers. Op beelden op sociale media is te zien dat een stelling aan een gebouw in brand staat.