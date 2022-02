Range Rover van 70.000 euro gestolen voor woning in Lommel

In Lommel werd zaterdagnacht voor een woning in de Karrestraat een Range Rover Velar gestolen. “We spreken toch over een prijsklasse van 65 à 70.000 euro. Via de app zie ik dat het trackingsysteem op 200 meter van mijn woning is uitgeschakeld”, zegt eigenaar Raf Vliegen.

“Toen ik zondagochtend rond half 9 opstond, zag ik dat mijn Range Rover Velar niet meer op zijn plaats stond”, vertelt Raf. “Eerst dacht ik nog dat misschien iemand van de kinderen een ritje maken was. Al snel bleek dat niet het geval en kwam ik tot de bittere conclusie dat er iets niet klopte.”

“Ik opende de app van Range Rover op mijn telefoon en raadpleegde het trackingsysteem. De laatste melding werd geregistreerd om 4.10 uur. Mijn wagen was voor de laatste keer gedetecteerd op 200 meter van onze woning. Onmiddellijk ben ik naar buiten gegaan en heb die afstand afgewandeld. Maar natuurlijk was er niets meer te zien. Waarschijnlijk hebben ze op die afstand van mijn deur het detectiesysteem onklaar gemaakt.”

Raf heeft niets verdacht gehoord. “Rond 4 uur ben ik wel even wakker geschoten, maar dat gebeurt wel vaker.” Hij heeft voorlopig het gissen naar de werkwijze van de dieven. “De wagen was afgesloten en de sleutels liggen hier nog altijd binnen. Maar met een scannersysteem kunnen ze van buitenaf ook aan de code raken om de deuren te ontgrendelen. De app gaf trouwens ook aan dat het voertuig perfect was afgesloten, alleen het alarm was uitgeschakeld. Waarschijnlijk ook het werk van de dieven.”

70.000 euro

Raf verwittigde de politie en hoopt dat een spoor nog zal leiden naar zijn wagen. “Het was een Range Rover Velar van drie jaar oud, met nauwelijks 56.000 km op de teller. Dus die wagen was eigenlijk nog perfect in orde. We spreken toch over een prijsklasse van 65 à 70.000 euro.” Hij kan zich niet van de indruk ontdoen dat de dieven doelgericht hebben gewerkt. “Van de straatkant kan je de wagen nauwelijks zien. Ze moeten goed op de hoogte zijn geweest, de kat uit de boom hebben gekeken en hun kans hebben afgewacht.”

Een aantal maanden geleden rolden Limburgse speurders nog een tienkoppige Range Roverbende op. Zij reden met een scanner door de straten en detecteerden zo auto’s met een keyless entry. Ze konden de sleutelkaart kraken en via de scanner de auto openen om ermee te vertrekken. (Geert Van Baelen)