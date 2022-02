Belisia leek tegen Bocholt af te stevenen op zijn eerste nederlaag sinds 28 november, maar in de slotfase van een erg vermakelijke derby boog de thuisploeg een 1-2-achterstand om in 3-2-zege. Met dank aan invaller Timmermans, die de winning goal voor zijn rekening nam. Op basis van het aantal kansen en het overwicht in de tweede periode een verdiende overwinning.