Dit staat er vannacht en morgen op het menu op de Winterspelen: Twee Belgische primeurs, Nederlandse koningin van shorttrack in actie

Twee Belgische primeurs staan op stapel. Sandrine Tas, die net als Bart Swings in het skeeleren haar sporen verdiende, debuteert in het olympische snelschaatsen, op de 1.500m (vanaf 9.30 uur). En Lotte Lie, die een Noorse papa en Belgische mama heeft, debuteert in het biatlon (10 uur).

Shorttrackers en broer en zus Stijn en Hanne Desmet kenden wisselen succes. Hanne Desmet mag vandaag strijden op de dag dat de medailles verdeeld worden op de 500m, broer Stijn raakte na een diskwalificatie niet door de kwalificaties van de 1.000m en mag vandaag niet aan de bak. De Nederlandse koningin in het shorttrack moet Suzanne Schulting worden, ze kan op deze Winterspelen liefst vijf medailles pakken (kwartfinales vanaf 12.30 uur, medailleraces vanaf 13.46).

Vrouwen op de piste

Voor het eerst dit weekend storten de vrouwen zich naar beneden op de olympische skipistes. Op de reuzenslalom (vanaf 3.15 uur) is Mikaela Shiffrin begint aan haar medailleraid, want in een handvol skidisciplines is ze meer dan ‘medaillewaardig’. Op de reuzenslalom is uittredend olympisch kampioene.

Brooklyn Nine-Nine

Op de slopestyle (vanaf 5 uur) - hier had de onfortuinlijke Seppe Smits kunnen staan maar hij miste de Spelen door een blessure - was Red Gerard vier jaar geleden zeventien jaar toen hij zich versliep (te veel naar Brooklyn Nine-Nine gekeken de nacht voordien), hij verloor zijn jas en nog won hij de slopestyle. De snowboarder is er weer bij.

Wie van pure snelheid houdt, moet naar het rodelen kijken - op de rug met de benen naar voren op een slee. De vrouwen beginnen eraan vanaf 12.50 uur.