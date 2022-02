Sophie Wilmès genoemd als nieuwe NAVO-baas: “geen commentaar”

Persagentschap Bloomberg kwam twee weken geleden met de naam van Wilmès om de Noor te vervangen aan het hoofd van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). De minister, die mee was met de koning op missie naar Oman, wilde daar bij haar terugkeer geen commentaar op geven.

De huidige secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, werd op 4 februari benoemd aan het hoofd van de Noorse centrale bank. Hij zal die functie pas op 1 december opnemen. Verschillende zaken spelen in Wilmès’ voordeel: als voormalig premier zou ze de eerste vrouw zijn die de organisatie zou leiden. Ze spreekt vloeiend beide officiële NAVO-talen, Engels en Frans. Bovendien komt ze, in tegenstelling tot Stoltenberg en zijn voorganger, de Deen Rasmussen, uit een land dat niet alleen lid is van de EU, maar ook deelneemt aan de Europese Defensie.

Tot nu toe stonden nog maar twee Belgen aan het hoofd van de instelling: de socialisten Paul-Henri Spaak (1957-1961) en Willy Claes (1994-1995), wiens mandaat voortijdig eindigde vanwege de Agusta-affaire.

De komende weken en maanden zal er ongetwijfeld volop gespeculeerd worden. Sommige waarnemers wijzen op de mogelijkheid dat de organisatie zich zal wenden tot de landen van het voormalige Oostblok, nu de crisis in Oekraïene volop in de belangstelling staat.