Twee bestuurders zwaargewond na frontale botsing op Noord-Zuid in Helchteren

Op de Noord-Zuidverbinding op de grens van Hechtel en Helchteren zijn zondag rond 17.15 uur twee auto’s frontaal gebotst. De bestuurders raakten zwaargewond. Het ongeval zorgde voor zware verkeershinder in beide richtingen.

Om een onbekende reden botsten de twee wagens frontaal tegen elkaar ter hoogte van de aansluiting van de N74 met de Grote Baan. De twee bestuurders liepen zware verwondingen op, maar verkeerden niet in levensgevaar. Een van hen werd met de ambulance van Heusden-Zolder naar het Noorderhart Mariaziekenhuis in Pelt gebracht. De andere werd door Ambuce Peer afgevoerd naar het Sint-Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder.

De twee wagens werden getakeld. De brandweer Oost-Limburg werd nog opgeroepen omdat een van de voertuigen mogelijk vuur had gevat, maar uiteindelijk bleek het om remvloeistof op de motor te gaan.

Omdat het ongeval gebeurde op de aansluiting van de N74 met de Grote Baan, een drukke verkeersader, was er een hele tijd lang zware verkeershinder in de richting van Hasselt en Eindhoven. gvb/siol