Willem-Alexander Franssen en zijn partner Annelou willen vooruit. Dat weerspiegelt zich niet alleen in een aankomend huwelijk, maar ook in een tweede ‘Franssen’-zaak in Hasselt. — © RR

Hasselt

Juwelier Willem-Alexander Franssen opent dit najaar samen met zijn partner Annelou een tweede winkel in Hasselt. De bekende winkel in de Demerstraat met de klok op straat blijft, maar in het oud huis Flament in de Kapelstraat openen ze hun flagshipstore. Daar zullen ze eigen gemaakte juwelen verkopen.