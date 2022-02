Hersenschudding voor ambulancier nadat hij in elkaar geslagen werd geslagen bij interventie: “Dit is schandalig”

Een ambulancier is zaterdagnacht in het ziekenhuis beland nadat hij in elkaar werd geslagen. Na een vechtpartij was hij naar het Marktplein in Kuurne gegaan om een slachtoffer te verzorgen. Daarbij kreeg hij rake klappen.

Een zaterdagnacht die uit de hand liep. Verschillende mensen gingen iets na middernacht in een café aan het Marktplein in Kuurne op de vuist, een gevecht dat zich al snel naar buiten verlegde. Een man kreeg daarbij een rake klap op het hoofd. De hulpdiensten werden opgeroepen om het slachtoffer te verzorgen.

De ambulance uit Harelbeke ontfermde zich over de man en besloot hem mee te nemen naar het ziekenhuis toen ze zagen dat hij genaaid moest worden. En toen liep het mis. “De zus van het slachtoffer wilde mee met de ambulance, maar dat werd geweigerd. Door corona, maar ook omdat ze onder invloed was”, weet Francis Benoit voorzitter van de hulpverleningszone Fluvia en burgemeester van Kuurne voor CD&V.

Erg onder de indruk

Dat was niet naar haar zin en haar vriend zette zijn woede om in daden. “Hij is beginnen slaan op de ambulancier, waardoor hijzelf voor verzorging naar het ziekenhuis moest. Daar bleek dat hij een lichte hersenschudding had en is enkele dagen arbeidsongeschikt. Hij is intussen thuis, maar is net als zijn collega erg onder de indruk”, aldus Benoit.

Die is niet te spreken over de feiten. “Een banale caféruzie waarbij een hulpverlener aangevallen wordt. Dat is schandalig”, meent hij. “Agressie tegenover hulpverleners komt meer en meer voor en we nemen dat zeer ernstig. Het leeft onder de ambulanciers en het maakt hun job veel zwaarder.”

Oproep tot strengere straffen

De hulpverleningszone Fluvia stelt zich al burgerlijke partij. Het koppel werd opgepakt en verhoord. Na het verhoor mochten ze beschikken van het parket. Hun straf zullen ze nog krijgen, maar het is wel daar dat het schoentje wringt bij onder meer de vakbond. Ook Benoit roept op tot strengere straffen. “De boetes mogen zeker hoger. Misschien is het wel een idee om daders een werkstraf op te leggen om eens een nacht mee te draaien met de hulpdiensten.”

Welke maatregelen genomen kunnen worden, is moeilijk te zeggen. Sowieso gaan hulpverleners nooit alleen op pad en telkens wordt ook een politieploeg meegestuurd bij nachtelijke interventies. Echter, dit keer waren geen agenten mee. “Hoe dat is gebeurd zullen we nu moeten onderzoeken.”