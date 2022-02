De “meest gehate vrouw” mag nu toch koningin van de Britten worden

Ooit werd ze in de supermarkt bekogeld met broodjes, en werd ze nageroepen op straat. Maar straks mag hertogin Camilla (74), de echtgenote van de Britse prins Charles (73), toch koningin van alle Britten worden. Die wens heeft koningin Elisabeth (95) te kennen gegeven in een brief. Of hoe de “meest gehate vrouw van Groot-Brittannië” toch weer de harten van het volk heroverde.