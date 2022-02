Limburg United plaatst zich voor de tweede keer voor de finale van Beker van België

In een zinderend Forum is Limburg United erin geslaagd zich te plaatsen voor de finale tegen Oostende of Antwerp Giants. Het versloeg Aalst met 84-76 en dat volstond ruim de nederlaag (70-72) in de heenwedstrijd goed te maken.

Beide ploegen begonnen met dezelfde starting five als vrijdag in de heenmatch en het was opnieuw Palmi die de score opende. Aalst reageerde snedig met een 10-0 run: 10-2 (5’). Coach Westphalen greep in met een time out waarna Nelson milderde tot 14-10. Veelvuldig balverlies zorgde er echter voor dat Aalst het overwicht bewaarde en opnieuw uitliep naar 18-10. Bommen van Lambot en Hammonds werden beantwoord met evenveel Aalsterse driepunters waardoor het verschil behouden bleef: 29-21 (15’). Met de rust in zicht sloop Limburg op kousenvoeten dichterbij via Desiron (29-26) en met een bom van Littleson on the buzzer kon het na de rust (32-30) nog alle kanten uit.

Okapi begon sterker aan de tweede helft (43-36 na 24’) maar via een 0-12 van Limburg stond het plots 43-48 (29’). Na een tweede bom van Littleson werd het bij 49-59 (32’) plots heel stil in het Forum. Desiron en topschutter Lambot duwden door naar 60-73 (37’) waarna Aalst nog naderde tot 72-78. Delalieux en andermaal Lambot verzekerden Limburg van het finaleticket via vrijworpen.

Quarters: 16-10, 16-20 (32-30), 17-22 (49-52), 27-32.

Okapai Aalst: CVETINOVIC 5+6, PAGENKOPF 8+11, COLEMAN 5+0, POPOVIC 4+4, VALINSKAS 2+13, Maras 5+5, Geukens 3+3, Marchant 0+2, Ledegen 0+0.

Hubo Limburg United: LITTLESON 3+10, NELSON 6+9, DELALIEUX 0+13, HAMMONDS 6+4, PALMI 2+0, Lambot 8+13, Tabu 1+0, Desiron 4+5, Dedroog 0+0, Dammen 0+0.