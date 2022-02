Premier De Croo sluit versoepeling naar code oranje niet uit

Premier Alexander De Croo (Open Vld) sluit een versoepeling van de gezondheidsmaatregelen de komende dagen niet uit als de dalende trend in de ziekenhuisopnames zich voortzet. “Het is normaal dat we het systeem respecteren dat we een paar weken geleden hebben ingevoerd na een lang debat over de noodzaak van een barometer”, zei de premier zondag in “L’invité” op RTL-TVi.

“We zien dat de cijfers eerder de goede kant op gaan, maar het is logisch dat we het systeem respecteren dat we samen hebben afgesproken... Als we de komende dagen zien dat de kaap wordt gerond - en dat is ook het geval in de intensive care - als we zien dat de ziekenhuisopnames de goede kant blijven opgaan, denk ik dat we kunnen anticiperen op de overgang naar code oranje van de barometer”, aldus nog premier De Croo.

De overgang van de huidige code rood naar code oranje zou gepaard gaan met een reeks versoepelingen, onder meer in de horeca, bioscopen en theaterzalen en voor concerten en discotheken.