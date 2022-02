Lummen

Tussen woonzorgcentrum Het Meerlehof en het Spanjaardenplein in Lummen komt een revalidatiecentrum met 75 aangepaste woningen voor mensen met een niet-aangeboren handicap. Het gaat om een pilootproject van Accomoda. Intussen is er een petitie gestart tegen het kappen van 97 are bos voor het project.