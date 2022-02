Dief keert terug naar Amerikaanse Stock, maar wordt herkend en vlucht weg

Een man die vorige week een diefstal pleegde in de Amerikaanse Stock van Maasmechelen, is daar zondagvoormiddag opnieuw betrapt. Hoewel zijn auto werd klemgezet door een heftruck, kon hij alsnog ontsnappen en reed hij tijdens zijn vlucht bijna de zoon van de zaakvoerder omver.

Vorige week pleegde de man een diefstal in de Amerikaanse Stock aan de Rijksweg in Maasmechelen. Met behulp van camerabeelden konden de eigenaars hem ontmaskeren. Zondagvoormiddag bleek de dief plots te zijn teruggekeerd, vergezeld van een dame.

“Wij kregen melding dat de auto van die bewuste man opnieuw op de parking stond”, begint Aaron Loverix, de zoon van de zaakvoerder, zijn verhaal. “Dit keer was de dief vergezeld door waarschijnlijk zijn zus. Mijn vader sprak hem aan, maar de man beweerde dat wij niet konden bewijzen dat hij gestolen had. Intussen begon hij de gestolen goederen terug te leggen in de rekken. Ik zei hem dat hij niet kon ontsnappen, maar hij nam toch de vlucht.”

Heftruck

Aaron had intussen op de parking de vorken van zijn heftruck onder de auto van de dief geschoven. “Zonder de auto te beschadigen of te raken”, zegt Aaron, die daarna naar de uitgang van de parking liep om aankomende klanten te waarschuwen. “Ineens zag ik hoe die auto over de vorken reed en mijn richting uitkwam. Hoe hij daarover is geraakt, is me een raadsel, maar hij kwam in volle vaart richting uitgang gereden. Ik heb nog op zijn autoraam geklopt, maar hij is weggevlucht richting Opgrimbie.”

De lokale politie Lanaken-Maasmechelen werd verwittigd en kwam ter plaatse. “Aangezien hij nu niks had gepikt, konden zij niks doen. Maar ze hebben intussen wel zijn adres. Het is een inwoner van Lanaken. Ik ga ervan uit dat ze die man nu wel zullen verhoren over de diefstal van vorige week.”

In oktober vorig jaar herkende Aaron per toeval ook al een ander inbrekersduo dat bij hen had toegeslagen. Tijdens een zondagse rit door het centrum van Bilzen merkte hij de nummerplaat van de dieven op. De politie kon de dieven toen inrekenen.(JTh)