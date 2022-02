Alarmfase oranje in Luik: gevaar voor overstromingen langs de Vesder

In de provincie Luik is alarmfase oranje afgekondigd, dat is de op één na zwaarste waarschuwing. Het water valt er al sinds zondagnacht met bakken uit de lucht en het peil van de rivier de Vesder en van een aantal andere waterlopen blijft maar stijgen. Er is voorlopig geen reden tot paniek, maar alle veiligheidsdiensten staan wel in verhoogde staat van paraatheid.