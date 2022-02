FUTSAL OVERZICHT: Auto 5 Genk stunt bij leider Borgerhout

In eerste nationale geraakte Hasselt, dat na de rust drie spelers zag afhaken, niet verder dan 3-3 tegen Moeskroen. Borgloon zag in extremis een voorsprong in Malle-Beerse omgezet in verlies. Ex-Eisdenaar Amine Elalji scoorde een hattrick. In de hoogste klasse knokte Auto 5 Genk zich naar een stunt bij leider Borgerhout: 1-2. Goed nieuws voor achtervolger PIBO Hoeselt dat na een 1 op 6 met 0-6 ging winnen in Grace-Hollogne. Ook Aarschot sluit aan. In interprovinciale redde Da Piceno Genk op het laatste nippertje een punt tegen een sterk Herk-de-Stad. (jotr )

Eerste nationale

Charleroi 2 – Halle-Gooik 4: Rust: 1-2. Doepunten: Meyers 0-1, Jelovcic 0-2, EL Fakiri 1-2, Atssoul 2-2, Diogo 2-3, Tomic 2-4.

Hasselt 3 – Moeskroen 3: Rust: 3-2. Doelpunten: Vanackre 0-1, Kaddouri 1-1, Kherouach 2-1, Six 2-2, Kaddouri 3-2, Derrouaz 3-3.

Malle-Beerse 4 – Borgloon 2: Rust: 1-0. Doelpunten: Nesen 1-0, Vanderheyden 1-1, Zaghlal 1-2, Elalji 2-2, Elalji 3-2, Elalji 4-2.

Antwerpen 8 – Jette 2: Rust: 2-0. Doelpunten: Adnane 1-0, El Bouazzaoui 2-0, Zaaf 3-0, Haid El Assiri 4-0, Zouggaghi 5-0, Zaaf 6-0, Ettalaki 7-0, El Amri 8-0, Ezziani 8-1, El Yahuaoui 8-2.

Eisden-Dorp – Lierse: Rust: 4-2. Doelpunten: Annab 1-0, Nunes Soares 1-1, Zoubeir 1-2, Paulus 2-2, Glenn Vaelen 3-2, Ait Salah 4-2, Annab 5-2, Peulen 6-2, Nunes Soares 6-3, Annab 7-3, Vaelen 8-3, El Uaamari 8-4, Bouzerda 8-5, Uaamari 8-6, Ait Salah 9-6.

Herentals 2 – Châtelet 9: Rust: 0-4. Doelpunten: Dujacquier 0-1, Dujacquier 0-2, Rahou 0-3, Ouadi 0-4, Bilal Bouri (own) 0-5, Bilal Bouri 1-5, Eikjimi 1-6, Bilal Bouri 2-6, Dujacquier 2-7, Ghislandi -8, Dujacqier 2-9.

Tweede nationale B

Aarschot 8 – Ranst 1: Rust: 3-1. Doelpunten: Afkir 1-0, Verdyck 2-0, Celis 2-1, Meunier 3-1, Afkir 4-1, Meunier 5-1, Meunier 6-1, Oulichki 7-1, Mechqouq 8-1.

Wellen 2 – Meeuwen 2: Rust: 0-0. Doelpunten: Achadoud 0-1, Bojanovic 1-1, Rouwet 1-2, Leysen 2-2.

Huy 3 – Houthalen LB 1: Rust: 0-0. Doelpunten: Ramdani 1-0, Nait Chrif 1-1, Ramdani 2-1, Jamart 3-1.

Borgerhout 1 – Auto 5 Genk 2: Rust: 1-1. Doelpunten: Bouyakoubi 1-0, Van De Paer 1-1, Op De Locht 1-2.

Grace-Hollogne 0 – PIBO Hoeselt 6: Rust: 0-1. Doelpunten: Wagemans 0-1, Arne Lambeets 0-2, Brahmi 0-3, Vandecaetsbeek 0-4, Gerrits 0-5, Vandecaetsbeek 0-6.

Interprovinciale B

Da Piceno Genk 5 – Herk-de-Stad 5: Rust: 2-4. Doelpunten: Stoffelen 0-1, Knaepen 0-2, Derin 1-2, Car 2-2, Liesfoens 2-3, Stoffelen 2-4, Derin 3-4, Liefsoens 3-5, Derin 4-5, Car 5-5.

La Baracca Maasmechelen 5 – Cara ’16 Genk 1: Rust: 3-1. Doelpunten: Truscelli 0-1, Sorce 1-1, Cannova 2-1, Lefrikh 3-1, Stouten 4-1, Lefrikh 5-1.

Renolim Borgloon: Borgloon keek met Amine Nyali en Soufyane Ahidar van Malle-Beerse twee spelers in de ogen die tot voor kort nog in Zuid-Limburg speelden. Toch maakte een andere Nederlander het verschil. Amine Elalji, ex-speler van Eisden-Dorp, zorgde in met een hattrick in de laatste drie minuten voor 4-2.

FULL Hasselt: De medische staf van Hasselt heeft werk met het oog op komende vrijdag tegen Eisden-Dorp. Met Sleypen (dij), Laghzaoui (knie) en El Ghaadaoui (knie) zijn drie spelers onzeker. El Mansouri (enkel) ontbreekt sowieso.

PIBO Hoeselt: De fanions pakten na 1 op 6 nog eens de volle buit in Grace-Hollogne: 0-6. Dit terwijl de beloften na hun 30 op 30 voor het eerst in elf wedstrijden nog eens in het zand beten.

FP Halle-Gooik: De leider hervatte na vijf weken rust door EK-gangers en blijft ongeslagen na het bezoek aan Charleroi: 2-4. Maaslander Bram Meyers vertolkte hierin een glansrol. De doelman opende de score met een trap van in de eigen cirkel om de meevoetballende Idrissi te vloeren en stond sterk te keepen. Zo hield hij na rust de 2-3 op het bord na de rode kaart van Edu.

Auto 5 Genk: De langdurig geblesseerde Marijn Luts gaat eerstdaags onder het mes met zijn meniscusblessure. Ook Wesly Hes (kruisbandblessure) moet zoals bekend geopereerd worden. Wesley Conte is meerdere weken out met een spierscheur in de kuit van wel 10 centimeter. Seppe Berrevoets is hersteld van corona en bijna van een klein kwaaltje. Tibo Thys zat een schorsingsdag uit.

RSC Koersel-Ham: De wedstrijd tegen Grace-Hollogne werd uitgesteld door meerdere coronagevallen bij Koersel-Ham. Voorzitter Willy Wellens had het ook goed zitten, maar is hersteld.

Da Piceno Genk: Bekir Car vond in tegenstelling tot de voorbije twee weken, toen hij telkens zes keer aan het kanon stond, maar twee keer de weg naar doel. Zijn tweede leverde in het slot wel nog een punt op tegen Herk-de-Stad: 5-5.