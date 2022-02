Het was niet zijn dag: Dimitri Van den Bergh verliest zwaar op tweede Players Championship darts

Een zondag om snel te vergeten voor Dimitri Van den Bergh. De Belgische nummer één verloor in de eerste ronde van Players Championship 2 zwaar in de eerste ronde.

Een dag eerder had ‘The Dreammaker’ nog de derde ronde gehaald tijdens de eerste Players Championship in Barnsley. Dat zijn zogenaamde vloertoernooien, die niet uitgezonden worden op tv maar waar alle darters met een tourkaart (128 in totaal) aan mogen meedoen. Er zijn 30 van die toernooien, waarbij de top 64 zich plaatst voor de Players Championship Finals in november.

Maar zondag was het meteen voorbij na één wedstrijd. Van den Bergh werd met 6-0 verslagen door Ryan Meikle, de nummer 60 van de wereld. De Antwerpenaar begon nog wel goed, maar verloor het eerste leg omdat de Engelsman in dertien pijlen uitgooide. Daarna zakte hij gaandeweg volledig weg en strandde Van den Bergh op een gemiddelde van slechts 86,10. Ver onder zijn normale niveau. Werk aan de winkel dus voor Van den Bergh richting volgend weekend.

© ISOPIX

Ook Brian Raman, Mike De Decker en Kim Huybrechts sneuvelden in de eerste ronde. De Decker verloor met 6-3 van de Duitser Martin Schindler, zijn tweede nederlaag in de eerste ronde dit weekend. Huybrechts stond zaterdag op een zucht van de kwartfinales, maar ging nu met 6-4 onderuit tegen de Engelsman Eddie Lovely (what’s in a name?).

Raman schitterde bij zijn profdebuut, maar moest nu met 6-1 de duimen leggen tegen Mario Vandenbogaerde. Die andere Belgische debutant. De West-Vlaming ging er vervolgens in ronde twee uit tegen… Martin Schindler, die dus twee Belgen op een rij klopte. Geert De Vos zette uiteindelijk de beste prestatie neer. Hij schakelde onderweg naar de derde ronde Ryan Searle uit, de finalist van zaterdag, maar verloor dan met 6-2 van de Nederlander Niels Zonneveld.