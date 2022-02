AA Gent-spits Tarik Tissoudali eert overleden Rayan (5) met speciaal t-shirt na doelpunt

Het overlijden van het Marokkaanse jongetje Rayan (5) is ook in de voetbalwereld niet onopgemerkt voorbijgegaan. Tarik Tissoudali, de aanvaller van AA Gent, eerde het jongetje nadat hij scoorde tegen Club Brugge. De Marokkaanse aanvaller toonde een t-shirt met daarop de naam van Rayan, een hart en een Arabische tekst.

Tissoudali toonde het shirt overigens al toen hij scoorde in de eerste helft, maar toen werd zijn goal afgekeurd. De tweede keer, halverwege de tweede helft, telde het doelpunt wel.

De 5-jarige Rayan zat sinds dinsdag vast in een 32 meter diepe waterput in Marokko. De reddingsoperatie nam dagen in beslag en werd wereldwijd gevolgd. Zaterdagavond kon Rayan eindelijk bevrijd worden, maar toen bleek het jongetje helaas al overleden te zijn.