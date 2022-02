Toon Aerts soleert naar zege in Lille en stelt eindzege X20 Badkamers Trofee veilig

Toon Aerts heeft met overmacht een loodzware Krawatencross in Lille gewonnen. De kopman van de Baloise Trek Lions reed van start tot finish aan de leiding en bouwde zijn voorsprong in de X20 Badkamers Trofee uit tot meer dan vijf minuten op Eli Iserbyt. Daarmee is hij ook mathematisch zeker van de eindzege in het regelmatigheidscriterium. Belofte Niels Vandeputte werd knap tweede, vice-wereldkampioen Lars van der Haar werd nog derde na een lange remonte en een spannende spurt met Tom Meeusen.