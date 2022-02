Levenswerk gaat in vlammen op, honderdduizenden euro’s schade: “We kwamen er net bovenop”

De ravage is enorm. — © Leen De Smedt

Gijzegem

Yves De Kegel (54) van bv Shape zag zijn levenswerk letterlijk in vlammen opgaan. “Na corona stond ons orderboek voor 2022 net weer vol”, zucht de man. Een decor ter waarde van 150.000 euro voor een binnenspeeltuin in Zwitserland stond klaar om getransporteerd te worden, maar werd volledig verteerd door het vuur. Toch geeft de man niet op: “De steun en de solidariteit in Aalst en de sector zijn groot.”