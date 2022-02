Niet genoeg alternatieven voor Russisch gas en Poetin kan ons tegen elkaar uitspelen

1 We wisten wat ons te wachten­ stond.

Fabrieken vielen stil, op het openbaar vervoer ging de verwarming uit, in ziekenhuizen moesten moeders hun pasgeboren baby’s­ voor elektrische vuurtjes verwarmen. Het waren de eerste weken van het nieuwe jaar 2009 en in de zoo van Sofia kregen de Afrikaanse apen hete kruidenthee tegen de vrieskou. De Siberische tijgers klaagden niet. Reporters ter plaatse tekenden de boosheid van burgers op. Niet alleen Bulgarije bibberde. Een handvol lidstaten voelde dat Moskou door een conflict met Kiev de gaskraan had dicht­gedraaid. De crisis duurde amper een tiental dagen, maar met temperaturen onder nul, was dat genoeg­ om chaos te veroorzaken. De Slovaakse regering riep de noodtoestand uit, in de Balkan vielen zelfs doden.

Die scènes zijn in Brussel door de hoofden blijven spoken. Het was niet de eerste keer dat Rusland gas als geopolitiek wapen gebruikte en het zou niet de laatste keer zijn. Daardoor valt het nog meer op dat onze afhankelijkheid van Russisch gas toegenomen is. Tien jaar geleden was Rusland nog goed voor 30 procent van de Europese gasinvoer, intussen is dat opgelopen tot 40 procent. Tegelijk is het aandeel ‘eigen’ gas fors geslonken. In iets meer dan vijf jaar ging het van 24 procent naar 9 procent, blijkt uit een studie van de economische denktank Bruegel.

Trokken we echt geen lessen? Er bewoog Europees wel een en ander. Zo werd er technisch gesleuteld aan de pijplijnen, waardoor we gas niet alleen van oost naar west, maar ook van west naar oost kunnen vervoeren en de connecties tussen landen werden verbeterd. De investeringen in lng-infrastructuur, vloeibaar aardgas, namen toe. Er werden ook overleg- en toezichtsorganen in het leven geroepen. Het gaf vooral een vals gevoel van veiligheid. ‘We waren naïef’, vindt energie-expert en docent aan Sciences Po, Thierry Bros. ‘Hoe komt het dat niemand in de zomer aan de alarmbel trok, toen de Europese gasvoorraden niet voldoende bijgevuld werden?’

Onze gasvoorraden staan nog altijd historisch laag. Uit cijfers van sectorvereniging Gas Infrastructure Europe blijkt dat ze eind januari voor ruwweg 40 procent gevuld waren, tegenover bijna 60 procent op dat punt van de winter de voorbije jaren. Volgens Bros had een betere Europese aanpak dat kunnen verhinderen. In Frankrijk, een land dat de liberalisering van de gasmarkt nooit echt innig omarmde, is het bij wet verplicht elk jaar tegen 1 oktober de voorraden op 85 procent te brengen. Ook Italië heeft soortgelijke regels om de bevoorrading te verzekeren.

‘Maar een Europese verplichting is er niet voor gas, en dat moet veranderen. Landen als Duitsland en Neder­land hebben er geen regels rond. Gazprom is er bovendien een belangrijke eigenaar van de voorraden.’ Waar Gazprom eigenaar is, zijn de voorraden momenteel zelfs maar voor 16 procent gevuld, zei Ursula von der Leyen deze week in een interview met Handelsblatt. Bros: ‘De Russische gasreus kon beslissen om in de zomer de voor­raden om geopolitieke redenen niet bij te vullen. En nog erger: we hadden­ het niet eens door.’

2 We verkeken ons op het succes van de liberalisering van de markt.

‘Het is toch opvallend dat een bedrijf­ het aanbod beperkt op een moment dat de vraag stijgt. Dat is gek gedrag in de markt’, zo liet Margrethe Vestager, Europees commissaris voor Concurrentie, zich onlangs ontvallen over Gazprom­. Dat was wellicht een ontnuch­terende vaststelling voor een liberale politica. De Europese liberalisering van de gasmarkt was een succes. Het oude systeem van dure en rigide lange­termijncontracten, vaak nog vastgeklikt­ aan de grillen van de olieprijs, werd vervangen. We begon­nen meer gas te kopen op de korte termijn. Dat scherpte de concurrentie en de prijzen aan. Ons gas werd goedkoper. Dat verklaart­ waarom het Russische marktaandeel tot 40 procent steeg. ‘Een kwestie van marktwerking. Niemand kan Rusland kloppen op het vlak van prijs, het levert het goedkoopst’, zegt Bros.

Gazprom beperkt de Europese export bovendien bewust tot 40 procent, zowat de kritische grens om Vestager niet achter zich aan te krijgen met een onderzoek naar concurrentie. Nochtans is de marktmacht van Gazprom met 40 procent ook groot. Dat keert zich nu tegen ons, volgens analisten omdat we niet genoeg rekening hielden met het gevaar van schokken of sabotage van de markt. Volgens The Economist voorspelt zakenbank JPMorgan Chase dat Europa dit jaar 1.000 miljard dollar aan energie zal uitge­ven, in vergelijking met 500 miljard in 2019, zelfs als de gaskraan niet helemaal dichtgaat.

Belangrijk: Rusland komt zijn langetermijncontracten na. Gazprom is alleen gestopt met gas op de korte termijn te verkopen. Bros: ‘Niemand kan het daartoe verplichten.’ De groene transitie, die ons in de toekomst helemaal van het gas moet halen, is een haast existentiële bedreiging voor het land. ‘Daarom investeert Gazprom almaar meer in gasvelden en pijplijnen die gas oostwaarts, lees: naar China, moeten ver­voeren. Ze onderhouden de infrastructuur voor het gas dat naar ons moet minder. Daarom wil Rusland ook meer met lange­termijncontracten werken. Dat is niet onlogisch, het bedrijf wil zeker­heid.’ Vrijdag ontmoette Vladimir Poetin de Chinese president Xi Jinping nog in Peking. Hij kondigde er fluks een nieuw gascontract aan en meer export ... naar China.

3 Er zijn niet genoeg alternatieven voor Russisch gas.

Het viel minder op dan de vlucht van de Hongaarse premier Viktor Orban naar Moskou, het gesprek tussen Emmanuel ­Macron en Poetin of het bezoek van de Nederlandse premier aan Kiev, maar achter de schermen vond er de voorbije weken voortdurend overleg plaats om de ­Europese gasvoorziening te verzekeren. Ursula­ von der Leyen en Joe Biden stuurden vorige week samen een bericht uit. Ze willen samen de gasvoorziening verzekeren ‘vanuit bronnen van over heel de wereld’. Ze hadden ook gesprekken en ontmoetingen met de emir van Qatar en met landen als Egypte en Algerije om aan meer lng te raken.

Maandag is er in Washington een energietop tussen de EU en de VS. Door de energiecrisis zijn de VS voor het eerst de grootste uitvoerder van vloeibaar gas. ­Europees commissaris voor Energie Kadri Simson was vrijdag in haar bedeltocht dan weer in Azerbeidzjan. Dat land wil de export wel wat opvoeren maar geeft aan, net als Rusland, met langetermijncontracten te willen werken.

Veel alternatieven? Helaas. De conclusie uit een nieuw rapport van Bruegel over de vraag of we het Russische gas volledig kunnen vervangen door vloeibaar gas als de gaskraan dichtgaat, is kort en krachtig: nee. In theorie hebben we, volgens Citibank, genoeg Europese lng-infrastructuur om twee derde te vervangen. Maar de grote uitdaging is om dat vloei­bare gas naar hier te krijgen. Het zit vaak al vastgeklikt in lange­termijncontracten met andere landen en leveringen kunnen niet zomaar opgeschaald worden. We kunnen contracten wel proberen over te nemen, van landen als Zuid-Korea of Japan, maar dat heeft een prijs. Lng was altijd al duurder. Toen er recent ‘een armada­’ met gas op gang kwam en schepen op weg van Amerika naar Azië bochten van 180 graden maakten om de EU te bevoor­raden, was dat niet uit liefdadigheid. We boden gewoon meer geld. Amerikaanse bedrijven doen dan ook gouden zaken, net als andere handelaars in vloeibaar gas.

Natuurlijk zijn er ook andere scenario’s dan dat van Rusland dat de gaskraan volledig dichtdraait. Zelfs in volle Koude Oorlog heeft het land dat nooit gedaan. Als alleen de pijpleidingen die door Oekraïne lopen dichtgaan, doet ons dat ook minder pijn dan tien jaar geleden, want het belang van die lijnen voor de Europese bevoorrading is afgenomen, aldus een studie van het Center for Strategic and International Studies. Dus als alleen daar problemen opduiken, kunnen we die opvangen. Maar kleine verstoringen kunnen toch veel ellende veroorzaken. De conclusie van Bruegel is dat als het tot een echt conflict komt, de oplossing niet in het aanbod, maar in de vraag zit. We moeten met andere woorden minder gas gaan verbruiken. Een dure en delicate uitdaging nu we net op gas gokken in de omslag op weg naar 2050.

4 Poetin kan ons zo uit elkaar­ spelen.

Niemand ontsnapt aan de hoge gasprijs, toch verschilt de afhankelijkheid van Russisch gas enorm van lidstaat tot lidstaat. Niemand koopt meer Russisch gas dan Duitsland. Als de om­streden nieuwe rechtstreekse pijplijn Nord Stream 2 er komt, dan zal de Duitse afhankelijkheid van Russisch gas nog toenemen, volgens Thierry Bros van meer dan 40 procent naar meer dan 80 procent. Landen als Finland, Slovakije en Oostenrijk kopen dan weer zo goed als al hun gas bij Gazprom. De Belgische blootstelling is klein. Spanje koopt hele­maal geen Russisch gas.

Maar wat als er aan de gaskraan gemorreld wordt? In de Europese­ crisisarchitectuur, waar aan de oude gasproblemen met Rusland werd gewerkt, zit een systeem van solidariteit ingebouwd. ‘Stel dat een land in nood komt, dan moet het hulp krijgen. Burgers gaan voor op bedrijven. De vraag is of pakweg Frankrijk, zeker in volle verkiezingskoorts, zijn industrie zou lamleggen om Duitse gezinnen warm te houden. Zeker als je weet dat de Franse voorraden in orde waren en de Duitse niet. Dat zou een erg zuur verhaal kunnen worden. Ik denk niet dat we daarop voorbereid zijn.’ Poetin weet dat. ‘Hij kan de solidariteit testen. Het zou niet verrassend zijn als hij voor de ene lidstaat, zoals Hongarije, wat vriendelijker zou zijn dan voor de andere. Hij kan ons makkelijk uit elkaar spelen.’

5 De hoge gasprijzen zullen niet snel verdampen.

We kunnen speculeren over een oorlog en in welke richting de gaskranen dan zullen draaien, maar de ongemakkelijke waarheid is dat de energiecrisis er al is, ook als de Russische soldaten alleen kaartspelletjes spelen aan de grens. Nog ongemakkelijker: de hoge gasprijs is een blijver. De langetermijncontracten die nu afgesloten worden voor 2023, 2024 en zelfs 2025 zijn een pak duurder geworden, aldus Bloomberg­. Los daarvan ontsnappen we nu aan het ergste omdat de winter mild is. Geluk is geen goede strategie.

De vraag is ook of Gazprom niet met vuur speelt. Het bedrijf grijpt naast het geld door alleen de langetermijncontracten uit te voeren, maar het heeft door de hoge prijzen de afgelopen maanden wel een stevige oorlogskas opgebouwd. Het aandeel Gazprom koerste mee omhoog met de gasprijs en stond in 2021 historisch hoog. Het bedrijf boekte in het derde kwartaal van 2021 nooit meer winst en voorspelde bij de voorstelling van die cijfers eind november dat het beste nog moest komen. Het wil in de toekomst ook werk maken van meer en betere verbindingen met China­, wat ons mogelijk pijn zou kunnen doen.

Het licht gaat niet uit en we zullen niet meteen kou lijden, maar analisten voorspellen wel dat we moeten wennen aan hogere prijzen en prijspieken. Dat is politiek dynamiet. Hoe tijdelijk kunnen de maatregelen zijn die her en der genomen werden door Europese regeringen om de energie­factuur te drukken? Als uitdaging is het gele hesjes XL. Poetin verkneukelt zich te pletter in het Kremlin.

Het antwoord lijkt in meer Europese samenwerking rond energie te liggen. Want welke prijs betalen­ we door ons energielot in handen van landen als Qatar of Egypte te leggen? Wat beloven we hen? Ook de manier waarop de Amerikanen ons nu te hulp snellen, voelt niet geruststellend. De regering-Trump probeerde ons Amerikaans lng nog als ‘freedom gas’ te verkopen. Dat vonden we maar niets. Wie weet wie er straks weer in het Witte Huis zit?