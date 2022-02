Politie zoekt twee mannen die gewapende overval pleegden op Lommelse frituur

De politie is op zoek naar twee mannen die vorig jaar in april gewapend een frituur in Lutlommel hebben overvallen. Ze bedreigden de uitbaters met een vuurwapen en namen ruim duizend euro mee.

Die vrijdagavond 30 april 2021 kwamen de mannen omstreeks 21.45 uur met hun bromfiets aan bij frituur ’t Brakske in de Cijnshofstraat in Lutlommel. Ze gingen de frituur binnen, bedreigden de uitbaters met een vuurwapen en namen de kassa mee. De overval duurde nog geen 20 seconden. De overvallers riepen in het Engels naar de uitbaters maar spraken Nederlands met elkaar. Op maandag 3 mei werd de gestolen kassa leeg aangetroffen op het domein ’t Pelterke in Pelt. De overvallers hadden volgens de uitbaters ruim duizend euro meegenomen.

In de periode van diefstal werden er nog twee andere frituren overvallen in de buurt, frituur Big Tom in Lommel en een frituur in Budel, vlak over de Nederlandse grens. Telkens ging het om twee gewapende mannen op een bromfiets. Mogelijk gaat het om dezelfde daders.

Opsporingsbericht

De politie is op zoek naar het duo en heeft een opsporingsbericht verspreid. De eerste dader droeg tijdens de overval een zwarte pull met kap, een zwarte broek van het merk Adidas en donkerbruine schoenen. Hij had een vuurwapen bij en een zwarte rugzak van het merk Nike. De tweede dader had een zwarte helm op. Hij droeg een zwarte jas met pelskraag, een grijze trui en grijze werkhandschoenen met wit en oranje opschrift. Hij had een steen in zijn handen.

Wie de twee overvallers herkent, mag de politie op de hoogte brengen via opsporingen@police.belgium.eu of via het gratis nummer 0800/30.300. siol