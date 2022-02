Ook in Lille staat er geen maat op Lucinda Brand! Eindzege in X20 Badkamers Trofee wenkt

Ook in haar trui van Europees kampioen stond er geen maat op Lucinda Brand. De vice-wereldkampioene domineerde in Lille bijna van start tot finish. Worst finishte tweede, Alvarado finishte als derde. Brand verstevigt uiteraard haar voorsprong in het klassement van de X20 Badkamers Trofee op Denise Betsema.

De regen had het snelle parcours in Lille herschapen tot een modderpoel waar vooral de power de bovenhand zou krijgen. En die heeft Lucinda Brand (32), nog altijd. De kopvrouw van de Baloise Trek Lions duldde even het gezelschap van Ceylin del Carmen Alvarado maar in de tweede ronde reed ze onweerstaanbaar weg om er een lange solo van te maken.

In de achtergrond reed Annemarie Worst, gisteren nog winnares in Maldegem, weg van haar Nederlandse landgenotes. Denise Betsema, die wegens ziekte het WK miste, verloor meer dan twee minuten op Brand en mag de hoop op de eindzege in de X20 Badkamers Trofee zo goed als definitief opbergen. Brand trekt met een voorsprong van bijna drie minuten naar de slotmanche in Brussel.

Wereldkampioene Marianne Vos was niet van de partij. Voor haar was het WK in Fayetteville de laatste wedstrijd van het seizoen. Alicia Franck werd knap zesde.