Heldhaftige agente kan nog net leerling uit de baan van aanstormende wagen duwen maar wordt zelf aangereden — © Storyful via Reuters

Annette Goodyear, een agente in de Amerikaanse staat Maryland, krijgt momenteel veel lof na haar snelle reactie aan een zebrapad. De agente wilde vrijdag een wagen halt laten houden zodat een leerlinge veilig de straat kon oversteken. Om onduidelijke redenen bleef de bestuurder snel in hun richting rijden, waarna de agente in een fractie van een seconde besloot om de jongere uit de baan van de auto te duwen.