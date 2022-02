Lotte Vanwezemael danst halve finale ‘Dancing with the stars’ met gebroken voet: “Voor mijn lichaam is dit juiste moment om te stoppen”

Lotte Vanwezemael moest vlak voor de finale ‘Dancing with the stars verlaten’.

De halve finale van Dancing with the stars werd de finale voor Lotte Vanwezemael (29). De psychologe en seksuologe verliet zaterdag de wedstrijd, maar deed dat met opgeheven hoofd. Haar laatste dans, waarin ze afrekende met enkele demonen uit het verleden, werd door zowel het publiek als de jury warm onthaald. En dat met een gebroken voet. “Voor mijn lichaam is dit het juiste moment om te stoppen.”