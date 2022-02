Icoon Sven Kramer na zijn allerlaatste 5 kilometer: “Ik ging voor alles of niks. Het werd niks”

Sven Kramer (35) heeft zondag zijn allerlaatste vijf kilometer geschaatst. De Nederlander kwam in Peking voor de laatste keer in zijn roemruchte carrière in actie op ‘zijn’ afstand, waarop hij drie keer olympisch goud pakte, maar het draaide uit op een ontgoocheling. Het werd echter ontgoocheling. Met een tijd van 6:17.04 bleef hij flink onder zijn eigen olympisch record (6:09.76), dat even later ook nog werd verbroken door landgenoot Roest (6:09.31).