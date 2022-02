Van der Poel flitst nipt naar goud op vijf kilometer, Swings nooit in strijd om de medailles

Bart Swings heeft niet de race van zijn leven gereden. Onze landgenoot werd zevende in een vijf kilometer gewonnen door de Zweed Nils van der Poel. Die had een fenomenale slotronde nodig om Patrick Roest te kloppen. Het brons ging verrassend naar de jonge Noor Engebraaten.

De debatten werden geopend door schaatslegende Sven Kramer. Maar de meervoudig olympisch kampioen zou zichzelf niet opvolgen. Kramer strandde op een tijd van 6’17” en gaf meteen aan dat dit verre van voldoende zou zijn. Dat bleek in rit drie tussen de Noor Engebraaten en de Rus Trofimov. De 22-jarige Noor won de race met 6’09”88 en miste daarmee maar net het olympisch record van Sven Kramer.

In de laatste rit voor de dweil mocht een tweede Nederlander het ijs op. Patrick Roest werd als de grootste uitdager van de Zweedse topfavoriet Niels van der Poel gezien. Met 6’09”31 bleef Roest weliswaar onder de tijd van Trofimov maar zijn lichaamstaal maakte duidelijk dat volgens hem dit olympisch record niet zou volstaan voor goud. Daarvoor was de kloof met Engebraaten te klein en verloor hij te veel tijd in de slotronde.

Na de dweilpauze mocht de derde Nederlander het ijs op. De ervaren Jorrit Bergsma schaatste een ontgoochelende wedstrijd en klokte af op 6’13”, ruim vier seconden trager dan Roest en ook een pak trager dan Engebraaten en Trofimov.

Uiteraard was het wachten op de slotrit met topfavoriet Van der Poel versus Swings maar tussenin kwamen ook nog de outsiders Davide Ghiotto (Ita) en Ted-Jan Bloemen (Can) op het ijs. Kersvers vader Ghiotto startte in de achtste rit maar kon niet overtuigen. Hij moest de duimen leggen tegen de Rus Rumyantsev. Ted-Jan Bloemen dan? Neen, hij ontgoochelde.

Dus was het wachten op de slotrit met topfavoriet Nils Van der Poel en onze landgenoot Bart Swings. De Leuvenaar gold als een outsider voor de medailles, voor Van der Poel was enkel goud voldoende. Swings mocht niet te overmoedig starten en niet in de val trappen die de traag startende Van der Poel zou opzetten. Van der Poel bouwde zijn race fantastisch op en ging pas in de slotronde voorbij Roest. Swings zakte in de tweede helft van de race weg en finishte op een zevende plaats.